BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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BİM 16 Haziran 2020 aktüel kataloğu yayımlandı. Babalar Günü'ne sayılı günler kala, hediye almak isteyenler için erkek bakım ürünlerini satışa çıkaracak olan BİM marketler, haftanın indirimli ürünler listesini paylaştı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM salı indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...