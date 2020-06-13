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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri heyecanla bekleniyor. Babalar Günü'ne özel ürünlere yer veren BİM marketler, önümüzdeki hafta satışa çıkacaklar kampanyaların listesini açıkladı. Erkek parfüm deodorant, 3'lü tıraş bıçağı, duş jeli+sabun, erkeklere özel şampuan gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de 16 Haziran'da neler olacak? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 17:42
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