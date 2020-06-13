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Haberler Galeri BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri heyecanla bekleniyor. Babalar Günü'ne özel ürünlere yer veren BİM marketler, önümüzdeki hafta satışa çıkacaklar kampanyaların listesini açıkladı. Erkek parfüm deodorant, 3'lü tıraş bıçağı, duş jeli+sabun, erkeklere özel şampuan gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de 16 Haziran'da neler olacak? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 17:42
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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM 16 Haziran 2020 aktüel kataloğu yayımlandı. Babalar Günü'ne sayılı günler kala, hediye almak isteyenler için erkek bakım ürünlerini satışa çıkaracak olan BİM marketler, haftanın indirimli ürünler listesini paylaştı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM salı indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı

• 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
• Micro USB ile şarj
• Çift taraflı hijyenik silikon fırça
• Su geçirmez gövde
• Kullanım kolaylığı

  • 3
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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Rebul
EDP Parfüm

• 100 ml

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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Roxanne
Erkek Parfüm Deodorant

• 100 ml

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BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Le Petit Marseillais
Duş Jeli + Sabun

• 400 ml+200 gr
• 2'li Paket