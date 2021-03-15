BİM'de yarın neler olacak? 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste...

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. 16 Mart tarihinde satışa çıkacak BİM aktüel ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Her hafta salı günü satışa çıkan kampanyalı ürünler listesinde birçok kategoriden ürün bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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