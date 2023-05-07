HaberlerGaleriBİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Meğer ani bir durumda... Sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı!
BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Meğer ani bir durumda... Sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı!
Bim'e girerken neden 2 kapıdan geçeriz sorusu milyonlarca kişinin aklında büyük bir soru işaretine neden oluyordu. Zincir marketlerin olmazsa olmazı 2 kapının sırrı çözüldü. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Markete girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz? İşte çok şaşıracağınız o sebep...