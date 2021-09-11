BİM'de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Gelecek hafta hangi ürünlerin olacağı konusunda araştırmalar sürerken, yayımlanan katalog ile kampanyalı ürünler belli oldu. Salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...