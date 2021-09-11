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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Gelecek hafta hangi ürünlerin olacağı konusunda araştırmalar sürerken, yayımlanan katalog ile kampanyalı ürünler belli oldu. Salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 17:28
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BİM’de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bebek bezi, bebek kulak çubuğu, bebek bakım örtüsü, ıslak havlu, bebek şampuanı, sıvı sabun, 2'li lisanslı bebek soket çorap, çocuk patik çorap, köpük sabun, vücut parfümü, el ve vücut kremi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de gelecek hafta neler var? İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler

• 100'lü Maxi = 0,75 TL adet fiyatı
• 82'li Junior = 0,92 TL adet fiyatı
• 70'li XL = 1,08 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu

• 60'lı

  • 3
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BİM’de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bebek Kulak Çubuğu

• 60'lı

Bebek Bakım Örtüsü

• 10'lu

Islak Havlu 3x56

• Pudra kokulu

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BİM’de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bebek Şampuanı

• 500 ml

Sıvı Sabun

• 300 ml

2'li Lisanslı Bebek Soket Çorap

  • 5
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BİM’de gelecek hafta neler var? 14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

2'li Lisanslı Patik Çorap Çocuk

Köpük Sabun

• 400 ml

Vücut Parfümü

• 250 ml

El ve Vücut Kremi

• 50 ml