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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta salı kampanyaları belli oldu. İndirim tufanının yaşanacağı BİM 27 Temmuz kampanyalarında süpriz ürünle bulunuyor. Şarjlı diş fırçası, deodorant+duş jeli seti, led mum çeşitleri, 6'lı lityum pil, tarak, kırlent, kadın iç giyim ürünleri, banyo eldiveni, lipgloss, mini oje seti, peluç saç bandı, ayakkabı bağcığı, karma toka, makyaj çantası gibi farklı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 17:17
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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu kampanyalı ürünlerin bu haftaki listesi belli oldu. Salı gününden itibaren BİM marketlerde birçok kategoriden ürün yer alacak. Haftanın güncel indirim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM marketlerde gelecek haftaki indirimler neler? BİM'de salı günü neler olacak? İşte haftanın kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası

• +1 Yedek başlık

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Çocuk

• +1 Yedek başlık

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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Diş Fırçası Yedek Başlığı
• Floss Action
• 3'lü

Deodorant + Duş Jeli Seti
• Emotion 150 ml + Duru 250 ml

Led Mum Çeşitleri
• Tekli
• İkili

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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

6'lı Lityum Pil

Tarak

Kırlent

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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Soft Kumaşlı Şortlu Takım

Tül Sütyen

Bralet

3'lü Slip
• Farklı renk seçenekelri