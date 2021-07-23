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BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de gelecek hafta salı kampanyaları belli oldu. İndirim tufanının yaşanacağı BİM 27 Temmuz kampanyalarında süpriz ürünle bulunuyor. Şarjlı diş fırçası, deodorant+duş jeli seti, led mum çeşitleri, 6'lı lityum pil, tarak, kırlent, kadın iç giyim ürünleri, banyo eldiveni, lipgloss, mini oje seti, peluç saç bandı, ayakkabı bağcığı, karma toka, makyaj çantası gibi farklı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...