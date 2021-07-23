BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu kampanyalı ürünlerin bu haftaki listesi belli oldu. Salı gününden itibaren BİM marketlerde birçok kategoriden ürün yer alacak. Haftanın güncel indirim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM marketlerde gelecek haftaki indirimler neler? BİM'de salı günü neler olacak? İşte haftanın kampanyaları...