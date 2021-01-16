BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bakım ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 19 Ocak kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. BİM'de gelecek hafta satışa çıkacak kampanyalar arasında tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL