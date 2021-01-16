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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bakım ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 19 Ocak kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. BİM'de gelecek hafta satışa çıkacak kampanyalar arasında tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 16.01.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 17:24
BİM'de gelecek hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. 19 Ocak tarihli BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Bakım ve tekstil ürünlerinin yer aldığı 19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 19 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
Şarjlı Diş Fırçası Çocuk
Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı
Macadamia Özlü Saç Bakım Kremi
Macadamia Özlü Durulanmayan Bakım Kremi
Colgate Diş Macunu
Colgate Ağız Bakım Suyu
Le Petit Marseillais Duş Jeli
Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi
Molped Ultra Hijyenik Ped Pure&Soft
Molped Günlük Ped 30'lu
Kadife Şortlu Takım • S-M-L-XL beden
Kadife Bralet Takımı
Kadife Çanta
Kadife Taç
Kadife Küpe
Kadife Toka
Kadife Kurdeleli Toka
Sıvı Sabun
Katı Sabun