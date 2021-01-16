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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bakım ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 19 Ocak kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. BİM'de gelecek hafta satışa çıkacak kampanyalar arasında tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 17:24
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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'de gelecek hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. 19 Ocak tarihli BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Bakım ve tekstil ürünlerinin yer aldığı 19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 19 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

Şarjlı Diş Fırçası Çocuk

Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı

Macadamia Özlü Saç Bakım Kremi

Macadamia Özlü Durulanmayan Bakım Kremi

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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Colgate Diş Macunu

Colgate Ağız Bakım Suyu

Le Petit Marseillais Duş Jeli

Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi

Molped Ultra Hijyenik Ped Pure&Soft

Molped Günlük Ped 30'lu

Kadife Şortlu Takım • S-M-L-XL beden

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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Kadife Bralet Takımı

Kadife Çanta

Kadife Taç

Kadife Küpe

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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Kadife Toka

Kadife Kurdeleli Toka

Sıvı Sabun

Katı Sabun