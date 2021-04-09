BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

13 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde gelecek hafta temizlik ürünleri ön plana çıkacak. Haftanın kampanyalı ürünlerini sizler için sayfamızda derledik. BİM müşterilerinin yakından takip ettiği salı günü kampanyalarında temizlik ürünlerinin yanı sıra kahvaltılı ürünler de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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