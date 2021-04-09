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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

13 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde gelecek hafta temizlik ürünleri ön plana çıkacak. Haftanın kampanyalı ürünlerini sizler için sayfamızda derledik. BİM müşterilerinin yakından takip ettiği salı günü kampanyalarında temizlik ürünlerinin yanı sıra kahvaltılı ürünler de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:18
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BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de gelecek hafta indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını sizler için bir araya getirdik. Gelecek hafta temizlik ürünleri ve şarküteri ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

Finish Quantum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti

Çamaşır Makine Koruyucu

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BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

Bulaşık Makine Temizleyici

Çamaşır Makinesi Temizleyici

Sıvı Bulaşık Deterjanı

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BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

Çamaşır Yumuşatıcısı

Toz Al Sprey

Konsantre Yumuşatıcı

Genel Temizlik Sıvısı

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BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?

Çok Amaçlı Temizleyici Sprey

Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey

Yüzey Temizleme Seti

Pratik Yüzey Temizleme Spreyi