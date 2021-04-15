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Haberler Galeri BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

BİM cuma indirimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 16 Nisan Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında ise "Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven" yer alıyor. 16 Nisan Cuma indirimlerini sizleri çin sayfamızda bir araya getirdik. İşte BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:19
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BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

BİM'de bu hafta neler var? BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler listesi yayımlandı. Her hafta cuma günü kampanyalı ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta çeşit çeşit ürünlere raflarda yer verecek. BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunurken, ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de satışa çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı

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BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

Hisar Optima
6 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Cam kapak

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  • 28
BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

Döküm Tencere

• ~24 cm

Kulplu Izgara Tava

• ~26x26 cm

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

• 304 kalite paslanmaz çelik

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  • 28
BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

Çelik Çaydanlık

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Soft touch kulp ve tepe

Çelik Servis Ürünleri

• 304 kalite paslanmaz çelik

3'lü Çelik Saplı Cezve Seti

6'lı Çay Kaşığı