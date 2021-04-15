BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

BİM cuma indirimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 16 Nisan Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında ise "Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven" yer alıyor. 16 Nisan Cuma indirimlerini sizleri çin sayfamızda bir araya getirdik. İşte BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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