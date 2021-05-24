HaberlerGaleriBİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...
BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...
BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta sürpriz ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerin pazartesi günü kampanyaları arasında elektronikten züccaciyeye, teknolojiden tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler kampanyaya dahil edildi. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Pazartesi indirimlerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte İBM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:19