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Haberler Galeri BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta sürpriz ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerin pazartesi günü kampanyaları arasında elektronikten züccaciyeye, teknolojiden tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler kampanyaya dahil edildi. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Pazartesi indirimlerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte İBM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:19
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BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin pazartesi günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Elektrikli scooter'ın dikkat çektiği katalogda, birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin listelendiği 24 Mayıs kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte 24 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

Woger Elektrikli Scooter

• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf

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BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

Dijitsu 43 Inç Full Hd Uydu Alıcılı TV

• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-t2 karasal yayınları alabilme

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BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

40 Inç Full HD Smart TV

• 1920x1080 çözünürlük
• 16.7 milyon renk derinliği·

Alfa 10 TB Klavyeli Tablet

• İşlemci: MT8168
• Çözünürlük: 800x1280 px

26 Jant 21 Vites Bisiklet

• Çelik kadro
• İndex vites sistemi

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BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...

Çantalı Masa Sandalye Seti

• Farklı renk seçenekleri

Erkek Bakım Seti

• Şarj standı
• Berber tarağı

Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon

• İçerik: Silk-épil 1 epilatör, koltukaltı ataçmanı, temizleme fırçası
• 2 0 cımbıza sahip