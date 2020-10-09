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Haberler Galeri BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM cuma indirimleri sürprizlerle dolu. BİM marketlerin 9 Ekim kataloğunda ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler yer alıyor. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında yoğurt makinesi bulunuyor. Öte yandan kavanoz çeşitleri, saklama kabı, karnıyarık tenceresi, şofben, buharlı ütü, küvet ve file seti gibi çeşit çeşit ürünler raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:31
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BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cuma kampanyaları heyecanla beklenen BİM marketlerin bu haftaki kampanyaları satışa çıktı. Haftanın kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 EKİM 2020)

Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge
• Şarj Süresi : 4 saat
• Net Ağırlık : 1,8 kg
• Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)
• Yıkanabilir HEPA filtre
• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi
• Motor Gücü : 160 W
• Toz torbasız kullanım
• 2 kademeli güçlü motor
• Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh

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BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 EKİM 2020)

Tefal
Buharlı Ütü

• Airglide teknolojili taban sayesinde hızlı ve kolay ütüleme
• Yüksek buhar gücü

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BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 EKİM 2020)

Fakir
Şofben

• Normal şehir suyu tazyiki ile çalışır
• Otomatiktir, su açılmadan ya da yeterli miktar su gelmeden çalışmaz

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BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 EKİM 2020)

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

• Hareket sensörlü