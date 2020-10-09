BİM'de bu cuma neler var? 9 Ekim BİM kataloğu sürprizlerle dolu! Yoğurt makinesi, kavanoz, saklama kabı...

BİM cuma indirimleri sürprizlerle dolu. BİM marketlerin 9 Ekim kataloğunda ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler yer alıyor. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında yoğurt makinesi bulunuyor. Öte yandan kavanoz çeşitleri, saklama kabı, karnıyarık tenceresi, şofben, buharlı ütü, küvet ve file seti gibi çeşit çeşit ürünler raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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