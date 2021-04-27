BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

BİM marketlerde yeni indirim dönemi başladı. Bu hafta geçerli olacak 27 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu çok sayıda atıştırmalık, kahvaltılık ve hazır gıda ürünlerinden oluşuyor. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız BİM aktüel ürünler kataloğu sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacka? BİM salı kampanyaları neler? İşte 27 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...