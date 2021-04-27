27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

Yeni indirim dönemi ile BİM marketlerde haftanın kampanyaları başladı. BİM 27 Nisan 2021 aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 27 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok sayıda gıda ürününün yer aldığı güncel listeyi sizler için sayfamızda bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:04
  • 1
  • 16
BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

BİM marketlerde yeni indirim dönemi başladı. Bu hafta geçerli olacak 27 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu çok sayıda atıştırmalık, kahvaltılık ve hazır gıda ürünlerinden oluşuyor. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız BİM aktüel ürünler kataloğu sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacka? BİM salı kampanyaları neler? İşte 27 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması

• 1,5 kg

Çokokrem Fındık Ezmesi

• 350 g

  • 3
  • 16
BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

Kuvertür Bitter Çikolata

• 200 g

Pul Çikolata

• 120 g

Çilekli Beyaz Çikolata

• 60 g

  • 4
  • 16
BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

Çikolatalı Gofret

• 5x36 g

Metro Karamelli Nuga Bar

• 5x36 g

Çokonat Fındıklı Çikolatalı Gofret

• 5x24 g

  • 5
  • 16
BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...

Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi

• 5x36 g

Sütlü Baton Çikolata

• 4x30 g

Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi

• 200 g

Hanımeller Tereyağlı Kurabiye

• 152 g