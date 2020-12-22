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Haberler Galeri BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den cuma indirimleri için son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimlerinin satış gününde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre, cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünler çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM çarşamba indirimleri neler? BİM 23 Aralık kataloğunda neler var? İşte BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:46
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BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 Aralık indirimleri neler? BİM marketlerin cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çarşamba günü satışa çıkacak. BİM çarşamba kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV

• Çözünürlük: 3840x2160
• DVB-C kablolu yayin yapabilme
• DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı
• DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• Android 9.0
• Geniş açılı uzaktan kumanda
• 4 çekirdek
• Google Play, Prime Video, YouTube, Netflix, Blutv, Live TV, Puhu TV
• HDMI x 3
• USB
• Wi-Fi

  • 3
  • 28
BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Tefal
Buhar Kazanlı Ütü

• Kireç avcısı
• Durilium airglide taban

  • 4
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BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Heifer
Dik Durabilen Süpürge

• 2'si 1 arada özelliği
• Toz torbasız kullanım

  • 5
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BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Heifer
Saç Kurutma Makinesi

• Sıcak-soğuk kullanım
• 2 kademeli üfleme gücü