BİM müşterileri dikkat! Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor! 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den cuma indirimleri için son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimlerinin satış gününde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre, cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünler çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM çarşamba indirimleri neler? BİM 23 Aralık kataloğunda neler var? İşte BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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