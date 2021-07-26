BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerde 27 Temmuz'da neler olacak? Her hafta salı günü sürpriz ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu hafta çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.07.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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