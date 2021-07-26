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Haberler Galeri BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerde 27 Temmuz'da neler olacak? Her hafta salı günü sürpriz ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu hafta çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 17:31
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BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? Salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, haftanın kampanyalarını araştırmaya başladı. Bu hafta sürpriz ürünlerin yer aldığı 27 Temmuz kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın kampanyaları arasında neler var? İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası

• +1 Yedek başlık

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Çocuk

• +1 Yedek başlık

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BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Diş Fırçası Yedek Başlığı
• Floss Action
• 3'lü

Deodorant + Duş Jeli Seti
• Emotion 150 ml + Duru 250 ml

Led Mum Çeşitleri
• Tekli
• İkili

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BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

6'lı Lityum Pil

Tarak

Kırlent

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BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Soft Kumaşlı Şortlu Takım

Tül Sütyen

Bralet

3'lü Slip
• Farklı renk seçenekelri