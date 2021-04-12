BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyor. Yayımlanan 13 Nisan kataloğu ile hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. BİM marketlerin salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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