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Haberler Galeri BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyor. Yayımlanan 13 Nisan kataloğu ile hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. BİM marketlerin salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:47
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BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

BİM'de salı günü indirimleri neler? 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin 13 Nisan kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için BİM'in salı günü indirimlerini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

Finish Quantum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti

Çamaşır Makine Koruyucu

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BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

Bulaşık Makine Temizleyici

Çamaşır Makinesi Temizleyici

Sıvı Bulaşık Deterjanı

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BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

Çamaşır Yumuşatıcısı

Toz Al Sprey

Konsantre Yumuşatıcı

Genel Temizlik Sıvısı

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BİM indirimleri fırsatlarla dolu! 13 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Temizlik, şarküteri...

Çok Amaçlı Temizleyici Sprey

Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey

Yüzey Temizleme Seti

Pratik Yüzey Temizleme Spreyi