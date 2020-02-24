BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da sürpriz ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta kahve tiryakilerini sevindirecek ürünler bulunuyor. BİM indirimli ürünler arasında Türk kahvesi makinesi, termos, filtre kahve makinesi, kahve öğütücü, espresso bardağı gibi ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki marketleriyle hesaplı alışverişin adresi olan BİM marketlerinin aktüel ürünlerine yoğun talep bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler 28 Şubat Cuma kataloğu…