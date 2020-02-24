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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da sürpriz ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta kahve tiryakilerini sevindirecek ürünler bulunuyor. BİM indirimli ürünler arasında Türk kahvesi makinesi, termos, filtre kahve makinesi, kahve öğütücü, espresso bardağı gibi ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki marketleriyle hesaplı alışverişin adresi olan BİM marketlerinin aktüel ürünlerine yoğun talep bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler 28 Şubat Cuma kataloğu…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:23
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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu yine çok çeşitli. BİM aktüel ürünlerde bu hafta kahve makineleri ve yan ürünleri dikkat çekiyor. 28 Şubat Cuma BİM kataloğunda M6 Cep Telefonu, HP Wi-Fi yazıcı gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, Türk kahvesi makinesi, termos, filtre kahve makinesi, kahve öğütücü gibi ürünler göze çarpıyor. Haftanın BİM aktüel ürünlerine sayfamızdan ulaşabilir, ürünleri fiyat ve teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM'in 28 Şubat tarihli aktüel ürünleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (28 ŞUBAT CUMA)

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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

M6 Cep Telefonu MEIZU

• 4.5 G

• Android işlemci; Android 7.0

• 5.7 inch HD + ekran

• 3 GB Ram

• 32 GB dahili hafıza

• 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci

• 13 MP + 2 MP arka kamera

• 8 MP ön kamera

• Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya

• 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

Buhar Kazanlı Ütü

• Çıkarılabilir su haznesi

• 100 g/dk sürekli buhar

• Ütüleme sırasında su dolumu yapılabilir

• Kireç temizleme zamanını ses ve ışık ile hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

• Isınma süresi 2 dakika

• Seramik taban

• Dikey buhar püskürtme

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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2633 All-In-One

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-Fi ile kablosuz bağlantı özelliği

• Otomatik büyütmeli fotokopi

• Uygun kağıt ile renkli baskılar için 4800x1200 px kadar baskı çözünürlüğü

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BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…

Türk Kahvesi Makinesi

• Tek seferde 4 fincan pişirme imkanı

• Tek tuşla Türk kahvesi pişirme teknolojisi

• İdeal köpük seviyesi ve pişirme ısısı sayesinde mükemmel kahve tadı

• Taşmayı engelleyen ve köpük algılayan akıllı sensör

• 30 saniye kullanılmadığında otomatik kapanma

• Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde kahveniz hazır olduğunda sizi uyarır