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Haberler Galeri BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin cuma günü indirimleri başladı. 19 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Pencereli maxi hurç, tekerlekli askılık, 2 askılı dilsiz uşak, akordiyon maxi düzenleyici, ayakkabı çekeceği, coco kapı paspası, baskılı havlu, mutfak havlu seti 2'li, kapaklı deterjanlık, kapaklı kutu, çamaşır selesi, tek fiyat bıçaklar, metal kayık ekmeklik, süt/ayran köpürtücü, nofrost buzdolabı, cam davlumbaz gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfanın devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.02.2021 12:43
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BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM 19 Şubat 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Fırsat ürünlerinin yer aldığı cuma indirimleri arasında ev ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitler bulunuyor. Oyuncak çeşitlerinin de yer aldığı katalogda Dijitsu 55 inç UHD Smart TV ilk sırada müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM 19 Şubat kampanyaları neler? İşte 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021)

Dijitsu 55 inç UHD Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
• CI modül giriş yuvası
• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• RM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdek
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü

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BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021)

Kumtel
Çift Taraflı Büyük Isıtıcı

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BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021)

Pubg
Oyun Seti

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BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021)

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