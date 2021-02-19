BİM 19 Şubat 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Fırsat ürünlerinin yer aldığı cuma indirimleri arasında ev ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitler bulunuyor. Oyuncak çeşitlerinin de yer aldığı katalogda Dijitsu 55 inç UHD Smart TV ilk sırada müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM 19 Şubat kampanyaları neler? İşte 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...