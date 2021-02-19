HaberlerGaleriBİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...
BİM aktüel fırsatları kaçmaz! 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte dikkat çeken ürünler...
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin cuma günü indirimleri başladı. 19 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Pencereli maxi hurç, tekerlekli askılık, 2 askılı dilsiz uşak, akordiyon maxi düzenleyici, ayakkabı çekeceği, coco kapı paspası, baskılı havlu, mutfak havlu seti 2'li, kapaklı deterjanlık, kapaklı kutu, çamaşır selesi, tek fiyat bıçaklar, metal kayık ekmeklik, süt/ayran köpürtücü, nofrost buzdolabı, cam davlumbaz gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfanın devamından ulaşabilirsiniz.