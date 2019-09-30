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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM 4 Ekim aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğu birbirinden hesaplı ürünleri müşterilerine sunuyor. BİM'de bu hafta; Meizu Note 8 cep telefonu, buhar kazanlı ütü, elektrikli fanlı ve mini ısıtıcı gibi ürünler satışa sunuluyor. BİM aktüel 4 Ekim kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir ve haftanın tüm indirimli ürünlerine ulaşabilirsiniz. İşte, 4 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 18:31
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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ekim Cuma günü satışa çıkacak ürünler dolayısıyla araştırılıyor. 4 Ekim BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM aktüel katalog 4 Ekim'de yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri, sunduğu aktüel ürünlerle hesaplı alışverişin yolunu açıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu sayesinde satışa çıkacak ürünler öğrenebilir. Sizler için derlediğimiz 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın ürünlerini öğrenebilirsiniz.

BİM AKTÜEL 4 EYLÜL CUMA KATALOĞU!

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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu

• 1,8 GHz Octa Core Qualcomm Spanpdragon 632
• Dahili Hafıza 64 GB Ram 4 GB
• Arka Kamera 12+5 MP Ön Kamera 8 Mp
• Batarya 3600 mAh
• Parmak İzi Okuyucu (Arka kapak)
• 6,0" Ekran Boyutu
• Çift Sim Kart
• Android 8.1 Oreo

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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

Buhar Kazanlı Ütü 6.6 Bar Tefal

• Kireç Avcısı
• Durilium Airglide Taban
• 1,8 lt su haznesi

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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

Elektrikli Fanlı Isıtıcı Kumtel

• Isıya dayanıklı plastik gövde
• 3 farklı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesicili emniyet sistemi
• Sıcak ve soğuk kullanım

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BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!

Mini Isıtıcı

• 3 Tüplü quartz rezistans
• 2 Kademeli güç ayarında kullanım imkanı