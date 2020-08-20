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Haberler Galeri BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta cuma günü BİM marketlerde okul eşyaları yer alacak. Çanta, defter, kalem gibi birbirinden farklı okul eşyaları müşterilerini bekleyecek. BİM'in 21 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. MEB'in okulların açılacağı tarihi açıklamasının ardından okul alışverişleri başladı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM okul eşyaları fiyatları ne kadar? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:12
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BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

BİM okul eşyaları 21 Ağustos'ta satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu merak eden vatandaşlar için güncel ürünleri sayfamızda derledik. Bu hafta milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren okul eşyaları indirimli olarak satışta olacak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM 21 Ağustos aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

Bilicra Akıllı Çocuk Saati

• Konum İzleme
• Rehber ve Arama Özelliği
• SMS ve Sesli Mesaj Özelliği
• Mobil Uygulama
• S.O.S. Özelliği
• Sanal Bariyer

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BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

Xerox
Business A4 Fotokopi Kağıdı 80 g

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BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

Studi
Desenli Proje Çantası 40x53 cm

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BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

Studi
12'li Tüp Kuru Boya Kalemi