BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu! BİM okul eşyaları çanta, defter, kalem fiyatları ne kadar?

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta cuma günü BİM marketlerde okul eşyaları yer alacak. Çanta, defter, kalem gibi birbirinden farklı okul eşyaları müşterilerini bekleyecek. BİM'in 21 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. MEB'in okulların açılacağı tarihi açıklamasının ardından okul alışverişleri başladı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM okul eşyaları fiyatları ne kadar? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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