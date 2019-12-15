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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…

BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılıyor. 20 Aralık BİM aktüel katalog bu hafta da çok çeşitli. BİM'de bu hafta teknolojiden giyime farklı türlerde yüzlerce çeşit ürün vatandaşları bekliyor. BİM aktüel 20 Aralık kataloğunu sizler için derledik. BİM aktüel ürünleri haftanın her Cuma günü satışa çıkıyor. Haftalık olarak değişen ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve sorgulanıyor. BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğunda; cam ankastre setinden, Türk kahvesi makinesine, dikey süpürgeden nostaljik gaz lambasına birçok farklı ürün bulunuyor. İşte, 20 Aralık BİM aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 15.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 18:50
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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…

20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel katalog her hafta yoğun ilgi görüyor. Cuma günleri satışa çıkan BİM aktüel ürünleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda giyim ürünlerinin yanı sıra, mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünü de bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesindeki ürünler hesaplı fiyatıyla göze çarpıyor. BİM aktüel kataloğu sizler için derledik…

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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…

Cam Ankastre Seti

• Cam Panel Fırın:

• Full cam panel

• Toplam güç: 2000 W

• A Sınıfı Enerji

• 57 Litre fırın kapasitesi

• Termostat

• 3 programlı

• 2 adet dikdörtgen tepsi

• 1 adet Cr-ni ızgara

• Cam Davlumbaz:

• 60 cm cam davlumbaz• Siyah cam

• Alüminyum filtre

• Manuel kontrol

• 650 m3/H motor

• Güç: 163W

• Cam Ocak:

• Otomatik düğmeden çakmaklı

• 4 gözü gazlı

• Siyah cam gövde

• Gaz emniyetli

• Emayeli ızgara

• Havuz bek tipi

• Doğalgaza ayarlıdır

• LPG dönüşümüne uygundur

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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…

Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser

• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu

• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları

• 6 hız ayarı

• Otomatik dönebilen hazne

• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase

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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…

Ekspress Türk Kahve Makinesi

• Maksimum 4 fincan kapasiteli

• Tek tuşla kolay kontrol

• Işıklı ve sesli uyarı

• Su olmadan çalışmasını engelleyen koruma

• Taşmayı önleyen Luminasense Technology

• Su seviye penceresi

• Kahve ölçü kaşığı

• 535 Watt

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BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…