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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

14 Şubat BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünlerle müşterilerini bekliyor. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta büyük fırsatlar sunan BİM aktüel ürünleri bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir konsept hazırladı. BİM aktüel ürünler listesinden sevgilinize veya eşinize uygun bir hediye seçerek onu mutlu edebilirsiniz. İşte, sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 09.02.2020 02:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 02:22
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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

14 Şubat BİM aktüel ürünler listesi alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel katalog sürpriz ürünleriyle dikkat çekiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde birbirinden hesaplı hediyeler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri satışa çıkıyor. Haberimizden 14 Şubat BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte, 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (14 ŞUBAT CUMA)

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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ağırlık: ~183 gr
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Ram 6 GB
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2)
Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Android 9.0
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir

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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

Dik Durabilen Süpürge Piccadily

• 1 litre toz haznesi
• Boomerang yer aparatı
• Sert zemin aparatı
• İyileştirilmiş ses seviyesi (79 DB)

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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

Tüm Evi Kapsayan Wi-Fi Sistemi

• 2 Adet Halo Cihazı ve 300 Mbps hız ile tüm evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz
• Halo cihazları da modeminizin kullandığı Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini kullanabilir
• 40'ın üzerinde farklı cihaz bağlanabilir
• Evinizde dolaşırken Halo'lar arasında otomatik olarak geçiş yaparsınız,
• Halo sistemi size her noktada en iyi internet hızını sunacaktır

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BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

Akıllı Bileklik

• 0,96 inç TFT ekran
• Pil kapasitesi: 90 mAh
• Şarj süresi: ~ 2 saat
• Çalışma süresi: ~ 5-7 gün
• USB girişi ile kolay şarj
• Adaptör dahil değildir