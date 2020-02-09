BİM aktüel 14 Şubat 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu Sevgililer Günü'ne özel sürprizlerle dolu...

14 Şubat BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünlerle müşterilerini bekliyor. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta büyük fırsatlar sunan BİM aktüel ürünleri bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir konsept hazırladı. BİM aktüel ürünler listesinden sevgilinize veya eşinize uygun bir hediye seçerek onu mutlu edebilirsiniz. İşte, sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler listesi…