BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Ağustos aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde salı günü kampanyaları arasında gıda, temizlik ve bakım ürünleri yer alıyor. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 11 Ağustos BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 11 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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