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Haberler Galeri BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Ağustos aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde salı günü kampanyaları arasında gıda, temizlik ve bakım ürünleri yer alıyor. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 11 Ağustos BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 11 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:16
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BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta sürpriz ürünleri beraberinde getiriyor. Salı günü satışa çıkan kampanyalar arasında reçel çeşitleri, laktozsuz süt, gül kokulu çöp torbası, 4'lü makyaj fırça seti, saç bakım maskesi, oval desenli ayna, arındırıcı pirinç peelingi, sıkılaştırıcı vücut losyonu, nemlendirici sprey gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 11 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Ayçiçek Yağı

• 5 L

  • 3
  • 19
BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Efor
Üzüm Sirkesi

• 2 L

  • 4
  • 19
BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Efsane
Kırık Pirinç

• 1 kg

  • 5
  • 19
BİM aktüel 11 Ağustos 2020 kataloğu: Bakım ürünleri ön planda! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Gülsan
Sirke

• • Alıç
• • İncir