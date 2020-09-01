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BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...
BİM 1 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Dilimli burger peyniri, tost peyniri, çeçil peyniri, top mozzarella peynir, 3 lezzet yöresel peynir gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 01.09.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 10:18
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