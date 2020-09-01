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Haberler Galeri BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM 1 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde bu hafta şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Dilimli burger peyniri, tost peyniri, çeçil peyniri, top mozzarella peynir, 3 lezzet yöresel peynir gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 10:18
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BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de bu hafta salı indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. BİM marketler tarafından 1 Eylül kampanyaları duyuruldı. Yapılan açıklamaya göre, bu hafta şarküteri ürünleri indirimli olarak satışa çıkarılıyor. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet Kavanoz

• 5 L

  • 3
  • 14
BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

La Vache Qui Rit
Dilimli Burger Peyniri

• Her dilim ayrı pakette
• 16 dilim

  • 4
  • 14
BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Eker
Dilimli Tost Peyniri

• 350 g

  • 5
  • 14
BİM aktüel 1 Eylül 2020 kataloğu: BİM salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Bahçıvan
Çeçil Peyniri

• 200 g