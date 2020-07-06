BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

BİM 7 Temmuz 20202 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimlerini erkenden duyuran BİM marketler, haftanın kampanyalarında atıştırmalık ve meşrubat ürünlerine yer verdi. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 7 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Detaylar sayfada...