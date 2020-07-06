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Haberler Galeri BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. Terayağlı kurabiye, meşrubat ürünleri, ballı hardallı mısır cipsi, kremalı godret, fındık ezmesi, kaplamalı leblebi gibi ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:57
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BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

BİM 7 Temmuz 20202 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimlerini erkenden duyuran BİM marketler, haftanın kampanyalarında atıştırmalık ve meşrubat ürünlerine yer verdi. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 7 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Detaylar sayfada...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 TEMMUZ 2020)

Sek Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 18
BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

Tafe
Tereyağlı Kurabiye

• 140 g
• %30 Tereyağlı

  • 4
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BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

Herby
Bitki Çayı

• A, C, E vitaminli
• 50'li

  • 5
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BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri

Abdullah Efendi
Türk Kahvesi

• 250 g