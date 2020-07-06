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BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri
BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. Terayağlı kurabiye, meşrubat ürünleri, ballı hardallı mısır cipsi, kremalı godret, fındık ezmesi, kaplamalı leblebi gibi ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:57
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