BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın salı indirimlerinde hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, salı indirimlerinde en çok temizlik ürünleri yer alacak. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı deterjan, yumuşatıcı, şampuan, çok amaçlı temizlik sabunu, yumuşatıcı, 5'li mikrofiber temizlik bezi seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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