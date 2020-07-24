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Haberler Galeri BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın salı indirimlerinde hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, salı indirimlerinde en çok temizlik ürünleri yer alacak. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı deterjan, yumuşatıcı, şampuan, çok amaçlı temizlik sabunu, yumuşatıcı, 5'li mikrofiber temizlik bezi seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:11
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BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

BİM 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin salı kampanyaları heyecanla bekleniyordu. Haftaya satışa çıkacak indirimli ürünler sürprizlerle dolu. Salı gününe temizlik ürünleri damga vuracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

Bulaşık Makinesi Tableti

• 64 adet

  • 3
  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

Desto Premium
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 650 ml

  • 4
  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

Uni Baby
Sıvı Deterjan

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi

  • 5
  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Temizlik ürünleri haftaya damga vuracak!

Uni Baby
Yumuşatıcı

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi