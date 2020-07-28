BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, şampuan, yumuşatıcı, çok amaçlı temizlik sabunu, bulaşık fırçası, 10'lu kurban poşeti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM 28 Temmuz kataloğunu sayfamızda derledik. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...