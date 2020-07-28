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BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog
BİM'de bu hafta neler var? Salı günü kampanyaları yakından takip edilen BİM marketlerde indirimli ürünler satışa çıktı. 28 Temmuz kataloğu ile müşterilere indirimli ürünlerin listesini paylaşan BİM marketler, bu hafta temizlik ürünlerine ağırlık verdi. Kurban Bayramı'na özel "10'lu Kurban Poşeti" bu katalogda yerini aldı. BİM 28 Temmmuz indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? 28 Temmuz'da hangi ürünler olacak? İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:18
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