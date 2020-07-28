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Haberler Galeri BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

BİM'de bu hafta neler var? Salı günü kampanyaları yakından takip edilen BİM marketlerde indirimli ürünler satışa çıktı. 28 Temmuz kataloğu ile müşterilere indirimli ürünlerin listesini paylaşan BİM marketler, bu hafta temizlik ürünlerine ağırlık verdi. Kurban Bayramı'na özel "10'lu Kurban Poşeti" bu katalogda yerini aldı. BİM 28 Temmmuz indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? 28 Temmuz'da hangi ürünler olacak? İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:18
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BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, şampuan, yumuşatıcı, çok amaçlı temizlik sabunu, bulaşık fırçası, 10'lu kurban poşeti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM 28 Temmuz kataloğunu sayfamızda derledik. İşte 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

Bulaşık Makinesi Tableti

• 64 adet

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  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

Desto Premium
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 650 ml

  • 4
  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

Uni Baby
Sıvı Deterjan

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi

  • 5
  • 19
BİM 28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel katalog

Uni Baby
Yumuşatıcı

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi