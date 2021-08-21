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Haberler Galeri BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

BİM'de gelecek hafta neler var? Salı günü indirimleri için bekleyiş sona erdi. 24 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tekstil, güzellik ve bakım ürünleri, pil çeşitleri ve şarkuteri ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, bu hafta hangi ürünler var? Salı günü kampanyaları neler? İşte 24 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 17:27
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BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM’de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

BİM 24 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde salı günü indirimleri belli oldu. Haftanın kampanyalarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM salı günü güncel kampanyalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 24 Ağustos 2012 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM’de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

3'lü Bralet Slip Şort Takımı

• Kadın
• 75-80-85-90 beden

Büstiyer Slip Takımı

• Çocuk

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BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM’de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

2'li Garson Slip /Boxer

• Kız-Erkek Çocuk
• 9-10/11-12 yaş

2'li Slip

• Kız Çocuk
• 3-4/5-6/7-8 yaş

3'lü Bambu Bato Slip

• Kadın
• 38-40/40-42/ 42-44/44-46 beden

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BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM’de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

Bambu Atlet

• Kadın
• S/M/L/XL beden

Atlet

• Kız/Erkek Çocuk
• 3-4/5-6/7-8 yaş

Garson Atlet

• Kız-Erkek Çocuk
• 9-10/11-12 yaş

  • 5
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BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM’de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

3'lü Bambu Slip
• Kadın
• S/M/L/XL beden

Dijital Baskılı Boxer
• Erkek
• M/L/XL beden

Pamuklu Diz Altı Çorap
• Kız Çocuk
• 2-3/4-5/6-7/8-9 yaş

Pamuklu Külotlu Çorap
• Kız Çocuk
• 2-3/4-5/6-7/8-9 yaş