BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...

BİM'de gelecek hafta neler var? Salı günü indirimleri için bekleyiş sona erdi. 24 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tekstil, güzellik ve bakım ürünleri, pil çeşitleri ve şarkuteri ürünleri müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, bu hafta hangi ürünler var? Salı günü kampanyaları neler? İşte 24 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.08.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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