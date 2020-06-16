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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları
BİM 16 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri, güncel kampanyaları araştırmaya başladılar. Haftanın 16 Haziran indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta BİM'e bakım ürünleri damga vuracak. Sivilce karşıtı yüz nemlendirici, kil maskesi, 4'lü far paleti, dudak kiti, 3 renkli termo oje gibi birbirinden muhteşem ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? 16 Haziran indirimleri neler? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:52
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