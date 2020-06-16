BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

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16 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de salı indirimleri neler? Her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki kere aktüel kampanya yapan BİM marketlerin salı indirimleri satışa çıktı. Titreşimli yüz temizleme cihazının damga vuracağı katalogda, bakım ürünlerine ağırlık verildi. BİM 16 Haziran kampanyalarının detaylarını ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel kataloğu...