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Haberler Galeri BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

BİM 16 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri, güncel kampanyaları araştırmaya başladılar. Haftanın 16 Haziran indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta BİM'e bakım ürünleri damga vuracak. Sivilce karşıtı yüz nemlendirici, kil maskesi, 4'lü far paleti, dudak kiti, 3 renkli termo oje gibi birbirinden muhteşem ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? 16 Haziran indirimleri neler? İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:52
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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları GALERİ DEVAM EDİYOR

16 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de salı indirimleri neler? Her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki kere aktüel kampanya yapan BİM marketlerin salı indirimleri satışa çıktı. Titreşimli yüz temizleme cihazının damga vuracağı katalogda, bakım ürünlerine ağırlık verildi. BİM 16 Haziran kampanyalarının detaylarını ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. İşte BİM 16 Haziran 2020 aktüel kataloğu...

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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı

• 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
• Micro USB ile şarj
• Çift taraflı hijyenik silikon fırça
• Su geçirmez gövde
• Kullanım kolaylığı

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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

Rebul
EDP Parfüm

• 100 ml

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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

Roxanne
Erkek Parfüm Deodorant

• 100 ml

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BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları

Le Petit Marseillais
Duş Jeli + Sabun

• 400 ml+200 gr
• 2'li Paket