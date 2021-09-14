BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 14 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Salı günü kampanyaları bugünden itibaren satışa çıktı. Bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakım ve gıda ürünleri de yer alıyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...