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Haberler Galeri BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 14 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Salı günü kampanyaları bugünden itibaren satışa çıktı. Bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakım ve gıda ürünleri de yer alıyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 09:29
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BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, güncel indirimlerin hangi ürünlerden oluştuğunu araştırıyor. Haftanın indirimli ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli?

Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler

• 100'lü Maxi = 0,75 TL adet fiyatı
• 82'li Junior = 0,92 TL adet fiyatı
• 70'li XL = 1,08 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu

• 60'lı

  • 3
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BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli?

Bebek Kulak Çubuğu

• 60'lı

Bebek Bakım Örtüsü

• 10'lu

Islak Havlu 3x56

• Pudra kokulu

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BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli?

Bebek Şampuanı

• 500 ml

Sıvı Sabun

• 300 ml

2'li Lisanslı Bebek Soket Çorap

  • 5
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BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli?

2'li Lisanslı Patik Çorap Çocuk

Köpük Sabun

• 400 ml

Vücut Parfümü

• 250 ml

El ve Vücut Kremi

• 50 ml