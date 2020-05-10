HaberlerGaleriBİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in salı günü indirimleri heyecanla bekleniyordu. Kadınlara özel birçok ürünün yer aldığı katalogda, en çok dikkat çeken ürünler arasında Oral-B şarjlı diş fırçası yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel indirim listesini sayfamızda derledik. Salı günü hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız haberimizin inceleyebilirsiniz. İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 13:21Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 13:25