BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylelikle BİM marketlerde salı günü hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Oral-B şarjlı diş fırçası, yüz ve vücut temizleyici, yüz bölgesi sir ağda kalemi, yaşlanma karşıtı göz çevresi kremi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? BİM marketlerin bu haftaki indirimleri neler? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...