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Haberler Galeri BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in salı günü indirimleri heyecanla bekleniyordu. Kadınlara özel birçok ürünün yer aldığı katalogda, en çok dikkat çeken ürünler arasında Oral-B şarjlı diş fırçası yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel indirim listesini sayfamızda derledik. Salı günü hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız haberimizin inceleyebilirsiniz. İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 13:25
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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylelikle BİM marketlerde salı günü hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Oral-B şarjlı diş fırçası, yüz ve vücut temizleyici, yüz bölgesi sir ağda kalemi, yaşlanma karşıtı göz çevresi kremi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? BİM marketlerin bu haftaki indirimleri neler? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

• +1 yedek başlık

Molped
Hijyenik Ultra Ped

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

Veet Sensitive
Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi

• Su altında kullanılabilir

Sebamed
Yüz ve Vücut Temizleyici Likit

• 200 ml
• Hassas ciltler içindir

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

Remove Retouch Pen
Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

• İnatçı ve sık tüyler
• Hassas ciltler

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BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi

• 15 ml

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

• 50 ml

Dermokil
Cilt Maskesi

• 3x15 ml