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Haberler Galeri BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 12 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylelikle BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. Bebek ürünleri, kadın iç giyim, kişisel bakım ürünleri ve atıştırmalık ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 12 Ekim indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? İşte BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 19:56
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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran BİM marketlerin gelecek haftaki kampanyaları belli oldu. Salı günü indirimlerini merak edenler için güncel listeyi sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

Organik 2'li Bebek Takım

• 3/6/9 ay

Organik Bebek Body

• 3/6/9 ay

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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

Organik Bebek Yelek ve Patikli Pantolon Çeşitleri

• 3/6/9 ay

Desenli Organik Bebek Çorabı

• 0-6/6-12/12-18 ay

2'li Organik Atlet Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

2'li Organik Bebek Çorabı

• 6-12/12-24/24-36 ay
• Farklı renklerde

2'li Organik Külot Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

2'li Organik Çorap Kadın-Erkek

• 36-39 numara kadın
• 40-44 numara erkek

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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

Büstiyer Takım Organik Kadın

• M/L/XL

3'lü Organik Çorap Çocuk

• 2-3/4-5/6-7/8-9 yaş
• Farklı desenlerde

İp Askılı Organik Atlet Kadın

• S/M/L/XL

2'li Organik Külot Kadın

• S/M/L/XL