BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran BİM marketlerin gelecek haftaki kampanyaları belli oldu. Salı günü indirimlerini merak edenler için güncel listeyi sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...