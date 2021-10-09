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BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?
BİM 12 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylelikle BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. Bebek ürünleri, kadın iç giyim, kişisel bakım ürünleri ve atıştırmalık ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 12 Ekim indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? İşte BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...