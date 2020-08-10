BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

BİM 11 Ağustos aktüel ürünler heyecanla bekleniyordu. Salı kataloğunda haftanın kampanyalı ürünleri duyuruldu. Buna göre ayçiçek yağı, üzüm sirkesi, pirinç, tuz, narenciye balı, meyveli yoğurt, reçel çeşitleri gibi ürünlerin yanı sıra temizlik ve bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Kadınları yakından ilgilendiren ürünler 11 Ağustos aktüel kataloğunda duyuruldu. Neon Dark Glow Oje, EDP Parfüm, Neon Tarak, Makyaj Çantası, Slikon Omuz Çantası gibi sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor olacak.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 18:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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