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BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

BİM 11 Ağustos aktüel ürünler heyecanla bekleniyordu. Salı kataloğunda haftanın kampanyalı ürünleri duyuruldu. Buna göre ayçiçek yağı, üzüm sirkesi, pirinç, tuz, narenciye balı, meyveli yoğurt, reçel çeşitleri gibi ürünlerin yanı sıra temizlik ve bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Kadınları yakından ilgilendiren ürünler 11 Ağustos aktüel kataloğunda duyuruldu. Neon Dark Glow Oje, EDP Parfüm, Neon Tarak, Makyaj Çantası, Slikon Omuz Çantası gibi sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor olacak.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 18:55
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BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 11 Ağustos indirimlerini duyuran BİM marketler, ülke genelinde kampanyalı ürünlerin satışa çıkacağını müjdeledi. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta 11 Ağustos kampanyalarının neler olduğunu merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM marketlerde salı indirimleri neler? İşte 11 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

Ayçiçek Yağı

• 5 L

  • 3
  • 19
BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

Efor
Üzüm Sirkesi

• 2 L

  • 4
  • 19
BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

Efsane
Kırık Pirinç

• 1 kg

  • 5
  • 19
BİM 11 Ağustos indirimleri sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Slikon omuz çantası...

Gülsan
Sirke

• • Alıç
• • İncir