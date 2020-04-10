BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu hafta BİM'de çeşit çeşit ürünler dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerin ağırlık verildiği haftanın indirimlerinde oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Her hafta dolu dolu ürünleri indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketlerin bu haftaki sürprizlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...