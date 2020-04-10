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Haberler Galeri BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Nisan kataloğu sürprizlerle dolu. BİM'de bu cuma birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Elektronik ev aletlerinden ev ürünlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer aldı. Sizde sayfamızı inceleyerek indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:33
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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu hafta BİM'de çeşit çeşit ürünler dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerin ağırlık verildiği haftanın indirimlerinde oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Her hafta dolu dolu ürünleri indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketlerin bu haftaki sürprizlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

Cyclone Elekrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürge ucu

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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

Tefal
Buharlı Ütü

• 140 gr şok buhar
• 35 gr/dk sürekli buhar

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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

Braun
Erkek Bakım Seti

• Kısa ve orta ila uzun sakal kırpma
• Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar

Fakir
Saç Kurutma Makinesi Frida

• 2 farklı hız ayarı
• 3 farklı sıcaklık ayarı

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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

Fakir
Saç Düzleştirici

• Saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleyen seramik kaplı plakalar
• 360° döner kablo