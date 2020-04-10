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BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 10 Nisan kataloğu sürprizlerle dolu. BİM'de bu cuma birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Elektronik ev aletlerinden ev ürünlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer aldı. Sizde sayfamızı inceleyerek indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:29Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:33