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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Sabah'tan Göksan Göktaş'ın haberine göre, sadece ülkemizde değil, dünyada salgının etkisini yitirmeye başlaması, vaka sayılarının düşmesiyle kontrollü sosyal hayat başladı. Ama bazı insanlar kurallı yaşamaya dikkat ederken bazıları tehlikeyi yok sayabiliyor. İnsanların kontrollü sosyal hayata nasıl adapte olabileceklerini, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu'nun psikiyatr üyesi Prof. Dr. Erol Göka anlattı.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 07:48
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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Aylardır, bugüne kadar alışık olmadığımız bir savaş veriyoruz. Bugüne kadar koronavirüsle ön cephede sağlık çalışanları çarpıştı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdi. Şimdi kartlar yeniden karılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Salgının en azından şimdilik etkisini yitirmesi, vaka sayılarının düşmesiye, yeni normal diye kodlanan süreçle birlikte hayatın çarkları her anlamda dönmeye başladı. Belirtilen kurallar dahilinde sosyal ve ekonomik hayat yeniden, yeni dönemin kurallarıyla işliyor.

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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Tam da bu noktada, salgının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerini değerlendirmek ve bunun üzerine toplumla ilgili politikalar oluşturmak için Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu kuruldu. Sosyal bilimlerin pek çok alanından uzman, yeni dönemin şartları, insanda yarattığı, yaratacağı haller üzerine çalışıyor. Hayatın normalleşmesini sosyal açından izliyor, yön çiziyor.

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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Yeni normal sürecinde insanların yeni kurallara uymasında bile farklılıklar görüyoruz. Kimisi aşırı derecede uyumlu, hatta sokağa adım atmayı hâlâ düşünmezken, bir kısmı salgını yok sayabilecek rahatlıkta olabiliyor. İşte Toplum Bilimleri Kurulu'nun gözlemleri pek çok konuda olduğu gibi bu noktada devreye giriyor.

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Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Toplum Bilimleri Kurulu'nun psikiyatr üyesi Prof. Dr. Erol Göka'yla salgının psikolojik etkilerini, toplumda gözlenen yansımalarını ve kurulun gelecek planlarını konuştuk.