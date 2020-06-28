Bilim Kurulu üyesi anlattı: Koronavirüse karşı herkesin kendi psikolojik savunması var

Sabah'tan Göksan Göktaş'ın haberine göre, sadece ülkemizde değil, dünyada salgının etkisini yitirmeye başlaması, vaka sayılarının düşmesiyle kontrollü sosyal hayat başladı. Ama bazı insanlar kurallı yaşamaya dikkat ederken bazıları tehlikeyi yok sayabiliyor. İnsanların kontrollü sosyal hayata nasıl adapte olabileceklerini, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu'nun psikiyatr üyesi Prof. Dr. Erol Göka anlattı.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 07:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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