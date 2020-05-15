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Bilim Kurulu Üyeleri uyardı: Kontrollü normalleşmede 4 kurala dikkat
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci sürerken yetkililer "bulaşma katsayısı"na odaklandı. Prof. Dr. Ahmet Demircan, normalleşme adımlarının "açık çek" olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın da bu süreçte ciddi bir sınav olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise normalleşme sürecindeki kurallara dikkat çekerken, "Almanya'da bulaşı oranı 0.6'ya kadar düşmüştü önlemler hafifledi 1.18 oldu" dedi. Prof. Yamanel, "Tekrar pik görmemek için dört kuralı eksiksiz uygulamamız lazım" uyarısı yaptı.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 10:12
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