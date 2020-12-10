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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş

Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş... Rum Vadisi, Ürdün'de bulunan ve dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak biliniyor. 'Kızıl gezegen' olarak anılan Mars'a benzerliğiyle bilinen bu çöl, görüntüsüyle görenleri hayretlere düşürüyor. İşte birçok bilim kurgu filmlerine de konu olan Rum Vadisi'nin hayranlık uyandıran yerleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:10
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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş
Rum Vadisi ya da Arapçada kullanılan adıyla Wadi Rum, Orta Doğu ülkesi Ürdün'ün güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan tarihi Akabe kentinin 60 kilometre kadar uzağında yer alır. Etrafı uçsuz bucaksız çöllerle kaplı olan bu geniş coğrafyaya yakından bakalım.
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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş
Yaklaşık 10 milyon nüfusluk Ürdün'ün güneyinde yer alan Rum Vadisi, başkent Amman'a üç buçuk saatlik bir uzaklığa sahip. Yaklaşık 300 kilometrelik uzaklıktaki Rum Vadisi, Petra Antik Kenti ile birlikte Ürdün denince akla en çok gelen yerlerden.
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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş
Ürdün'ün en çok turist çeken kentlerinden biri olan ve tarihi olarak da büyük bir öneme sahip Akabe'nin 60 kilometre kuzeyinde yer alan Rum Vadisi, çöl safarisi tutkunlarının bölgede en çok rağbet gösterdiği yerlerden biri.
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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş
720 kilometrekarelik bir araziye yayılan Rum Vadisi, deniz seviyesinden 1.750 metre yüksekliğe sahip. Yani burası aslında yükseltisi oldukça fazla olan bir bölge konumunda.
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Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş
Çölde safari yapmak için sıklıkla tercih edilen Rum Vadisi'nin sahip olduğu ve özellikle de gün batımı ve gün doğumunda daha da belirgin biçimde görülen kızıl görüntü, onun sık sık Mars gezegenine benzetilmesine neden oluyor.