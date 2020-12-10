Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş

Bilim kurgu filmleri burada çekiliyor! İnanılmaz görüntüler! Meğer hepsi gerçekmiş... Rum Vadisi, Ürdün'de bulunan ve dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak biliniyor. 'Kızıl gezegen' olarak anılan Mars'a benzerliğiyle bilinen bu çöl, görüntüsüyle görenleri hayretlere düşürüyor. İşte birçok bilim kurgu filmlerine de konu olan Rum Vadisi'nin hayranlık uyandıran yerleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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