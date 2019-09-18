Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.