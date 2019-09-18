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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:13
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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

Norveç semalarında görülen bu gizemli turkuvaz ışıklar, çevrede oturanların kafasını epey kurcalamıştı. Kimileri bu ışığın füze denemesinden kaynaklandığını düşünürken kimileri de UFO olduğuna inanmıştı.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde turuncu renkli uçan cisimler görülmüştü.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

15 yaşındaki bu çocuk gerçek anlamda kan ağlıyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan çocuk günde 3 kere kendi kontrolü dışında kan ağlıyor.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay dünya basınını salladı

Mayıs 2009'da İngiltere'nin Liverpool kentinde turuncu renkli yuvarlak nesnelerin UFO olduğu iddia edilmişti.