Bilim insanlarından uyarı: Marmara’dan sonra Karadeniz de ölüyor!

Karadeniz'in, iklim değişikliği ve 'çoklu baskılar' diye adlandırılan insan baskılarından en çok etkilenen denizlerin başında yer aldığını belirten Salihoğlu, "Karadeniz'deki sıcaklık artışı mevsimsel farklılık göstermektedir. Yaz mevsiminde sıcaklık artışının kış aylarına göre daha fazla olduğu gözlenmektedir" diye konuştu.

