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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarından şaşırtan iddia: İlk insanlar aylarca kış uykusuna yatmış olabilir! Yüzbinlerce yıllık kemikleri analiz ettiler Bilim insanlarından şaşırtan iddia: İlk insanlar aylarca kış uykusuna yatmış olabilir! Yüzbinlerce yıllık kemikleri analiz ettiler Bilim insanları, ilk insanların sert kışları geçirebilmek için metabolizmalarını yavaşlatarak aylarca kış uykusuna yatmış olabileceğini iddia etti. Kuzey İspanya'daki eski bir toplu mezardan çıkarılan yaklaşık 400 bin yıllık kemikleri analiz eden uzmanlar, bulguların kış uykusuna yatan hayvanlardaki kemik hasarlarıyla benzer olduğunu belirtti. Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:09
Bilim insanları, ilk insanların sert kışları geçirebilmek için metabolizmalarını yavaşlatarak aylarca kış uykusuna yatmış olabileceğini iddia etti. Kuzey İspanya'daki eski bir toplu mezardan çıkarılan yaklaşık 400 bin yıllık kemikleri analiz eden uzmanlar, bulguların kış uykusuna yatan hayvanlardaki kemik hasarlarıyla benzer olduğunu belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey İspanya'da Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca'da yer Sima de los Huesos adlı arkeolojik sit alanında bulunan insan kemiklerinde mevsimsel hasara rastlandı.
Bilim insanları, ilk insanların fosilleşmiş kemiklerindeki lezyonların ve diğer hasar belirtilerinin, kış uykusuna yatan diğer hayvanların kemiklerindeki bulgularla aynı olduğunu öne sürdü
400 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Son 30 yılda birkaç düzine insanın fosilleşmiş kalıntıları, Atapuerca'daki çukurun orta kısmını oluşturan 50 metrelik kuyunun dibinde bulunan tortulardan kazındı. 400 bin yıldan daha eski olduğu belirtilen kemik ve diş kalıntılarının Neandertallere veya onların öncüllerine ait olduğu düşünülüyor.
KEMİK GELİŞİMLERİNDE KESİNTİLER GÖRÜLDÜ
L'Anthropologie dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Juan-Luis Arsuaga ve Yunanistan'daki Trakya Democritus Üniversitesi'nden Antonis Bartsiokas, burada bulunan fosillerin mevsimsel değişiklikler gösterdiğini ve kemik gelişimlerinde kesintiler yaşandığını bildirdi.