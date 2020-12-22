400 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Son 30 yılda birkaç düzine insanın fosilleşmiş kalıntıları, Atapuerca'daki çukurun orta kısmını oluşturan 50 metrelik kuyunun dibinde bulunan tortulardan kazındı. 400 bin yıldan daha eski olduğu belirtilen kemik ve diş kalıntılarının Neandertallere veya onların öncüllerine ait olduğu düşünülüyor.