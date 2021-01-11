Bilim insanlarından ilginç araştırma! Bir karga öldükten sonra...

Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz. Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı lan bir davranış mı, anlamak güç.