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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarından ilginç araştırma! Bir karga öldükten sonra... Bilim insanlarından ilginç araştırma! Bir karga öldükten sonra...
Bilim insanları günlük hayatımızda hep karşımıza çıkan kargalarla ilgili araştırma yaptı. Yapılan son araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce yaşanan tablo şaşkınlık yaratıyor.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:16
Bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR
''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.
Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.
Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar. Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.
Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz. Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı lan bir davranış mı, anlamak güç.