Bilim insanları Vietnam'da keşfedilen yeni yılan türünü duyurdu! Gözünde parlak ışık yok çünkü...

ACHALİNUS'A AİT BİR TÜR

Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, ancak kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins 'Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri ifade edildi. Şimdiye kadar, bu cins içinde sadece 13 bilinen tür olduğu ve bunların 6'sının da Vietnam'da olduğu belirtildi. Söz konusu yılanın ise koyu renge sahip olmasına rağmen parladığı ifade edildi. Yılanın pullarının da mavi-yeşil renkleri arasında değişmesi ve küçük, çıkıntılı, tuhaf desenlere sahip olmasıyla dikkat çektiği belirtildi