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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları Vietnam'da keşfedilen yeni yılan türünü duyurdu! Gözünde parlak ışık yok çünkü... Bilim insanları Vietnam'da keşfedilen yeni yılan türünü duyurdu! Gözünde parlak ışık yok çünkü...
Bilim insanları Vietnam'da yaptıkları biyoçeşitlilik araştırmasında yeni bir yılan türü keşfettiler. Nadir cins Achalinus ailesinden olduğu belirtilen yılanın özellikleri de dikkat çekiciydi. Bilim insanları Vietnam'da bulunan yeni yılanın pullarının mavi-yeşil arasında değiştiğini belirtirken, gözlerinde ilginçliği de açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 13:18
Vietnam ormanlarında araştırma yapan bilim insanları koyu renge sahip olmasına rağmen parlayan bir yılan buldu. Achalinus ailesine ait olduğu belirtilen yeni yılanın özellikleri bilim inanlarını şaşkına çevirdi. Biyoçeşitlilik üzerine yaptılan araştırmada bulunan 'tuhaf görünümlü' yılan bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖZELLİKLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Koyu renkli bir yılan olmasına rağmen mavi ve yeşil değişkenli pulları parlıyor. Bilim insanları Vietnamda bulunan yılanın gözlerinde parlak ışık fotoreseptörleri olmamasına dikkat çekti. Bu da 'Yılanın yeraltına veya yaprakların altına gömüldüğünü gösterir' ifadeleriyle yorumlandı.
ACHALİNUS'A AİT BİR TÜR
Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, ancak kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins 'Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri ifade edildi. Şimdiye kadar, bu cins içinde sadece 13 bilinen tür olduğu ve bunların 6'sının da Vietnam'da olduğu belirtildi. Söz konusu yılanın ise koyu renge sahip olmasına rağmen parladığı ifade edildi. Yılanın pullarının da mavi-yeşil renkleri arasında değişmesi ve küçük, çıkıntılı, tuhaf desenlere sahip olmasıyla dikkat çektiği belirtildi
ADI AÇIKLANDI
Yapılan çalışmaların ardından 'Achalinus zugorum' adı verilen yılanın, bilim insanlarına yılan evrimi hakkında yeni bilgileri bir araya getirmelerinde yardımcı olabileceği de belirtildi.
VIETNAMA GÖNDERİLECEK
Smithsonian Enstitüsünde DNA'sı örneklenen ve incelenen yılanın kısa süre içinde yeniden Vietnam'a gönderileceği ifade edildi.