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Haberler Galeri Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

43 yılın ardından nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Anadolu'da fotokapana yakalandı. Doğal ortamında yakalanan sırtlanın görüntülerini arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter yani X hesabından paylaşımda bulundu. İşte bilim insanlarını hayrete düşüren o görüntüler…

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:14
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Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

Nesli Tükenmekte olan hayvanlar doğa bilimcileri tarafından takip edilip kayıt altına alınmaya devam ediliyor.

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Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

Özellikle ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanları keşfedip koruma altına alan bilim insanları bu hayvanların yeniden üremesi için önemli çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor.

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Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

Yine Anadolu'da yapılan bir foto kapan çalışmasında nesli tükenmekte olan bir tür kameralara yakalandı.

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Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

43 yıldır görülmeyen çizgili sırtlan kurulan fotokapana yakalandı.

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Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yakalanan çizgili sırtlana ilişkin Twitter yani X hesabından paylaşımda bulundu.