HaberlerGaleriBilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…
Bilim insanları sırtlanı görünce şaşkına döndü! 43 yılın ardından Anadolu’da fotokapana yakalandı! İşte o görüntüler…
43 yılın ardından nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Anadolu'da fotokapana yakalandı. Doğal ortamında yakalanan sırtlanın görüntülerini arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter yani X hesabından paylaşımda bulundu. İşte bilim insanlarını hayrete düşüren o görüntüler…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:14Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:14