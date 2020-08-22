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Bilim insanları Macaristan'da çekilen fotoğrafı açıklayamıyor! Macaristan'da dünyayı sallayan olay
Bilim insanları inceledikleri fotoğraf hakkında analizlerini aktarırken, Macaristan'daki fotoğraf karşısında çaresiz kaldı. Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafın gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 01:48
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