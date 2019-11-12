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Bilim insanları genç kadının fotoğraflarına açıklık getiremedi! 1943'te Macaristan'da...
Tarihte çekilen bazı fotoğraf dünya basınını ayağa kaldırdı. Özellikle 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafı gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının genç kadının fotoğrafı üzerindeki çalışmalarından başarılı bir sonuç çıkmadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 18:36
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