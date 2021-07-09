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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

Tıp dünyası pek tabii ki birçok ilginç vakaya şahitlik etmiştir. Fakat bu defa duyacağınız vakanın bir benzeri yok. Genç kadının başına gelenler bilim insanlarını bile hayretler içerisinde bıraktı. Kafasının arkasından bir boynuz çıkan kadının yaşadıkları hayretler verici. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 05:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 05:50
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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.


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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor

Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."