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Bilim insanları bile hayretler içinde kaldı! Kafasındaki boynuzu görenler gerçek olduğuna inanmıyor
Tıp dünyası pek tabii ki birçok ilginç vakaya şahitlik etmiştir. Fakat bu defa duyacağınız vakanın bir benzeri yok. Genç kadının başına gelenler bilim insanlarını bile hayretler içerisinde bıraktı. Kafasının arkasından bir boynuz çıkan kadının yaşadıkları hayretler verici. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 05:49Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 05:50