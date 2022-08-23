HaberlerGaleriBilim insanları bile açıklayamadı! Macaristan'da dünyayı sallayan olay | Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti
Bilim insanları bile açıklayamadı! Macaristan'da dünyayı sallayan olay | Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti
Bilim insanları inceledikleri fotoğraf hakkında analizlerini aktarırken, Macaristan'daki fotoğraf karşısında çaresiz kaldı. Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafın gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı.