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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları açıklayamadı! 1997'de çekilen fotoğraftaki tüyler ürperten gerçek şoke etti Bilim insanları açıklayamadı! 1997'de çekilen fotoğraftaki tüyler ürperten gerçek şoke etti
Bilim insanları birçok tarihi olay gibi çekilen fotoğrafların derinliklerini de inceliyor. 1197'de çekilen bir fotoğraftaki kişi yıllar sonra fark edildi. Denise Russell'ın aile pikniğinde çektiği bu fotoğrafa hiçbir bilim insanlı açıklık getiremedi. İşte dünya basınının sallayan o anların fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:30
Bilim insanları 1997'de çekilen bir aile pikniği fotoğrafını inceledi. Denise Russel'in çektiği fotoğrafta bir gariplik vardı ve bu 10 yıl sonra ortaya çıktı. Dünya basınını ayağa kaldıran oların derinliğindeki gizemi bilim insanları da açıklayamadı. Peki gerçek neydi? İşte tarihe geçen fotoğrafların açıklamaları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
19 yüzyılda ruhların fotoğraflarını çekmek fotoğrafçılıkta farklı bir dal olarak benimsenmişti. William H. Mumler 1860 yılında ruh fotoğrafçılığını literatüre geçirdi.
Çift pozlama sayesinde ikinci bir kişi ya da bir nesnenin fotoğrafta belirdiğini fark etti. Bu ilginç tekniği geliştirdi ve mistik ve ruhsal boyutunu ortaya çıkardı. Böylece insanlar kaybettikleri yakınlarıyla aynı fotoğraf karesinde bir araya gelebildiler.
William Hope ise bir başka ruh fotoğrafçısı. 1905 yılında 'ruh' fotoğrafları çekmeye başladı. Sonraları ise halk arasında ruhlarla iletişimde olan bir medyum olarak anılmaya başlandı. İşte William Hope'un paranormal çalışmaları..
Fotoğraf çektiren bir çiftin üzerinde görünen bir kadının kafası
Bir grup insanın başının üzerinde görünen bir adam ve küçük bir kız