Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Bilim insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor! Bilim insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor! Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı? Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor? Timsah (Alligator) Köpekbalığı Köpekbalığı Kurt