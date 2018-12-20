20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Bilim insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor!

Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:45
  • 1
  • 43
Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Bilim insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor!

  • 2
  • 43
Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

  • 3
  • 43
Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

  • 4
  • 43
Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

  • 5
  • 43
Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?