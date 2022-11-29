Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT Deneme cevap anahtarı açıklandı mı? 25-26-27 Kasım cevap anahtaları nereden görüntülenir?

BİLGİ SARMAL NEDİR?

Bilgi Sarmal'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi ile dijital desteğe kavuşan ve kavuşmakta olan okullarımızda; öğretmenimizin dijital kaynak gereksinimini ve kaynak kitap ihtiyacını sağlamak adına bütün kitaplarımızı dijital ortama taşıdık. Değerli öğretmenlerimizin sınıf içerisinde dijital anlamda yaşadıkları kaynak ve kaynağı uygulama sorununa yönelik öğretmen deneyimlerini baz alarak oluşturduğumuz sistemimizde amaç; tüm öğretmenlerimizin dijital teknolojileri kolaylıkla kullanmasını sağlamaktır."