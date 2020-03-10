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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Bir döneme damgasını vuran 'Bez Bebek' dizisi a2 ekranlarında eski bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 'Bez Bebek' dizisinini takipçileri yıllar önce çekilen dizinin oyuncularının şimdiki hallerini merak edip araştırıyorlar. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci ve Emre'yi canlandıran Ege Tanman değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin çekildiği zamanlar küçük birer çocuk olan oyuncuları şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor. İşte çocukluğunu bildiğiniz oyuncuların şimdiki inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 13:27
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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Bir döneme damgasını vuran 'Bez Bebek' dizisi a2 ekranlarında eski bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 'Bez Bebek' dizisinini takipçileri yıllar önce çekilen dizinin oyuncularının şimdiki hallerini merak edip araştırıyorlar. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci ve Emre'yi canlandıran Ege Tanman değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin çekildiği zamanlar küçük birer çocuk olan oyuncuları şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor. İşte çocukluğunu bildiğiniz oyuncuların şimdiki inanılmaz değişimleri...

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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusu Remzi Ekmekçi'yi hatırlamayan yok gibidir.

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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

İşte Remzi Ekmekçi'nin son hali.