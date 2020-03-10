Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi herkesi şoke etti! İşte çocuk oyuncuların değişimleri

Bir döneme damgasını vuran 'Bez Bebek' dizisi a2 ekranlarında eski bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 'Bez Bebek' dizisinini takipçileri yıllar önce çekilen dizinin oyuncularının şimdiki hallerini merak edip araştırıyorlar. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci ve Emre'yi canlandıran Ege Tanman değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin çekildiği zamanlar küçük birer çocuk olan oyuncuları şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor. İşte çocukluğunu bildiğiniz oyuncuların şimdiki inanılmaz değişimleri...