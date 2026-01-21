Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu
Beyoğlu'nda, 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süre önce evsiz kaldığı öğrenilen İngiliz vatandaşı John Paul Goss (45), yaklaşık bir aydır misafir olarak kaldığı barmen arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Goss'un kolunda kemer bağlı olduğu tespit edilirken, evde uyuşturucu madde enjekte etmeye yarayan malzemeler, kaşık ve şırınga ele geçirildi.
Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı.
Evsiz kalan Goss, Taksim'de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.'nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı. Goss, olay günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss'un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.
KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU
Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü. Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.