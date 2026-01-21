Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.'nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss'un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

'KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ'

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.