CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Beyoğlu'nda, 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süre önce evsiz kaldığı öğrenilen İngiliz vatandaşı John Paul Goss (45), yaklaşık bir aydır misafir olarak kaldığı barmen arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Goss'un kolunda kemer bağlı olduğu tespit edilirken, evde uyuşturucu madde enjekte etmeye yarayan malzemeler, kaşık ve şırınga ele geçirildi.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Evsiz kalan Goss, Taksim'de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.'nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı. Goss, olay günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss'un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU

Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü. Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

GECE ALKOL ALDI SABAH ÖLÜ BULUNDU

Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.'nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss'un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

Civan Necmi G. ifadesinin devamında, olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30'da Goss'u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

'KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ'

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Kolunda kemerle ölü bulundu

'PASAPORTU ÇALINDIĞI İÇİN BURADA KALIYOR'

Tekin, "Pasaportu çalındığı için burada kalıyordu. Evsiz kaldığı için buraya gelmiş. Uyuşturucu kullanmış, öyle dediler. Yaptığına altın vuruş diyorlarmış. Evinde arama falan yapmışlar. Cenaze aracı geldi, araca bindirdiler götürdüler. Kendi ülkesinde profesörmüş" dedi.

Mobil uygulamalarımızı indirin